ЕК допустила отклонения от идеи сократить потребление газа на 15%

20 июля Еврокомиссия официально предложила сократить потребление газа в ЕС на 15% из-за риска прекращения поставок из России. Снизить потребление предлагается с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Также ЕК может получить право обязывать страны снижать спрос на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса. Власти нескольких стран ЕС уже высказали несогласие с этим предложением.