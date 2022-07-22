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Экономика

ЕК допустила отклонения от идеи сократить потребление газа на 15%

Ведомости

Еврокомиссия предложила сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% до следующей весны, однако возможны отклонения от этого уровня, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Он пояснил, что в законодательном предложении Еврокомиссии говорится, что страны - члены ЕС могут попросить сократить показатель до 5%, если они могут доказать, что у них нет возможности вносить вклад в улучшение ситуации из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.

«Еврокомиссия будет анализировать эти аргументы, консультироваться и примет соответствующее решение», — подчеркнул Макфи (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ЕК предложила установить единый критерий в 15%, чтобы продемонстрировать солидарность стран - членов союза. «Мы все затронуты ухудшением экономической ситуации в Европе. Это причина, по которой эту общую цифру в 15% предложили всем», — отметил Макфи.

20 июля Еврокомиссия официально предложила сократить потребление газа в ЕС на 15% из-за риска прекращения поставок из России. Снизить потребление предлагается с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Также ЕК может получить право обязывать страны снижать спрос на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса. Власти нескольких стран ЕС уже высказали несогласие с этим предложением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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