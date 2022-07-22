ЕК допустила отклонения от идеи сократить потребление газа на 15%
Еврокомиссия предложила сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% до следующей весны, однако возможны отклонения от этого уровня, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.
Он пояснил, что в законодательном предложении Еврокомиссии говорится, что страны - члены ЕС могут попросить сократить показатель до 5%, если они могут доказать, что у них нет возможности вносить вклад в улучшение ситуации из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.
«Еврокомиссия будет анализировать эти аргументы, консультироваться и примет соответствующее решение», — подчеркнул Макфи (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, ЕК предложила установить единый критерий в 15%, чтобы продемонстрировать солидарность стран - членов союза. «Мы все затронуты ухудшением экономической ситуации в Европе. Это причина, по которой эту общую цифру в 15% предложили всем», — отметил Макфи.
20 июля Еврокомиссия официально предложила сократить потребление газа в ЕС на 15% из-за риска прекращения поставок из России. Снизить потребление предлагается с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Также ЕК может получить право обязывать страны снижать спрос на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса. Власти нескольких стран ЕС уже высказали несогласие с этим предложением.