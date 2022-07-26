Дебаты кандидатов на пост британского премьера были прерваны обмороком телеведущей

Ранее во время дебатов между бывшим главой минфина Великобритании Риши Сунаком и министром иностранных дел страны Лиз Трасс трансляция была неожиданно прервана. В момент, когда Трасс отвечала на вопрос о противостоянии с Россией, на заднем плане раздался грохот, после чего министр сказала «Боже мой» и вышла из кадра по направлению к источнику шума. Трансляция была прервана.