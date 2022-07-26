Газета
Политика

Дебаты кандидатов на пост британского премьера были прерваны обмороком телеведущей

Ведомости

Вторые дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании были прерваны из-за потери сознания в прямом эфире ведущей программы Кейт МакКанн, сообщило проводившее трансляцию TalkTV в своем Twitter.

«Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», – говорится в сообщении телеканала.

Ранее во время дебатов между бывшим главой минфина Великобритании Риши Сунаком и министром иностранных дел страны Лиз Трасс трансляция была неожиданно прервана. В момент, когда Трасс отвечала на вопрос о противостоянии с Россией, на заднем плане раздался грохот, после чего министр сказала «Боже мой» и вышла из кадра по направлению к источнику шума. Трансляция была прервана.

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.

11 июня ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера комитета 1922 Грэма Брейди сообщил, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.

По итогам первого тура осталось только шесть кандидатов на пост премьер-министра, ими стали экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, а также председатель комитета палаты общин Том Тугендхат. 20 июля стало известно, что в финал выборов прошли Сунак и Трасс.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: Сунак и Трасс прошли в финал выборов премьера Великобритании
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных