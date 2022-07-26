Дебаты кандидатов на пост британского премьера были прерваны обмороком телеведущей
Вторые дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании были прерваны из-за потери сознания в прямом эфире ведущей программы Кейт МакКанн, сообщило проводившее трансляцию TalkTV в своем Twitter.
«Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», – говорится в сообщении телеканала.
Ранее во время дебатов между бывшим главой минфина Великобритании Риши Сунаком и министром иностранных дел страны Лиз Трасс трансляция была неожиданно прервана. В момент, когда Трасс отвечала на вопрос о противостоянии с Россией, на заднем плане раздался грохот, после чего министр сказала «Боже мой» и вышла из кадра по направлению к источнику шума. Трансляция была прервана.
7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.
11 июня ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера комитета 1922 Грэма Брейди сообщил, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.
По итогам первого тура осталось только шесть кандидатов на пост премьер-министра, ими стали экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, а также председатель комитета палаты общин Том Тугендхат. 20 июля стало известно, что в финал выборов прошли Сунак и Трасс.