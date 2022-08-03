Пелоси покинула Тайвань

Спикер прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на предупреждения властей Китая о серьезных последствия в случае ее прилета. После того как борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея, Министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.