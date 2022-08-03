Пелоси покинула Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси закончила свою поездку в Тайвань и покинула остров на борту Boeing C-40С, следует из данных Flightradar24.
Теперь Пелоси летит в сторону Сеула, также она собирается посетить в ходе своего азиатского турне Сингапур, Малайзию и Японию. На Тайване она провела 19 часов 20 минут.
Спикер прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на предупреждения властей Китая о серьезных последствия в случае ее прилета. После того как борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея, Министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
Ранее Китай предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем в связи с готовящимися военными учениями. По заявлениям правительства КНР, учения пройдут с 4 по 7 августа, всего будет задействовано шесть зон, которые окружают Тайвань.
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