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Пелоси покинула Тайвань

Ведомости

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси закончила свою поездку в Тайвань и покинула остров на борту Boeing C-40С, следует из данных Flightradar24.

Теперь Пелоси летит в сторону Сеула, также она собирается посетить в ходе своего азиатского турне Сингапур, Малайзию и Японию. На Тайване она провела 19 часов 20 минут.

Спикер прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на предупреждения властей Китая о серьезных последствия в случае ее прилета. После того как борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея, Министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

Ранее Китай предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем в связи с готовящимися военными учениями. По заявлениям правительства КНР, учения пройдут с 4 по 7 августа, всего будет задействовано шесть зон, которые окружают Тайвань.  

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Ранее по теме: Визит Пелоси на Тайвань может обрушить всю архитектуру американо-китайских отношений
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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