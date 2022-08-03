Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов вблизи Тайваня

Пекин начинает военные учения вокруг Тайваня в связи с визитом спикера палаты США Нэнси Пелоси на остров. 2 августа на борту Boeing C-40С Пелоси примерно в 17:44 по мск прибыла на Тайвань, несмотря на предупреждения правительства Китая о том, что за этим последуют серьезные последствия.