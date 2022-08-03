Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов вблизи Тайваня
Китай предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем в связи с военными учениями, сообщает Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков.
Правительство КНР отправило официальное уведомление авиакомпаниям во вторник, в нем было обозначено шесть зон, потенциально опасных для полетов. Ограничения будут действовать с 12:00 (7:00 мск) 4 августа по 12:00 (7:00 мск) 7 августа.
Пекин начинает военные учения вокруг Тайваня в связи с визитом спикера палаты США Нэнси Пелоси на остров. 2 августа на борту Boeing C-40С Пелоси примерно в 17:44 по мск прибыла на Тайвань, несмотря на предупреждения правительства Китая о том, что за этим последуют серьезные последствия.
После ее приземления Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест, а также обвинило США, что прилет спикера Пелоси нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике.
Пелоси же, прибыв на остров, заявила, что ее визит следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. В то же время, пояснила Пелоси, ее визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».
В КНР считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
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