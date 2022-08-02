Пелоси заявила о поддержке США тайваньской демократии
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. Ее комментарий опубликован на сайте издания The Washington Post.
«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, его стремление защитить себя и свою свободу... Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», – заявила она.
В то же время, пояснила Пелоси, данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая», однако Вашингтон выступает против усилий со стороны КНР изменить статус-кво. Свидетельствами этих попыток, по ее утверждению, являются ежедневные кибератаки на правительственные учреждения Тайваня, а также экономическое давление со стороны Пекина.
«Солидарность Америки с Тайванем сегодня важна как никогда — не только для 23 млн жителей острова, но и для миллионов других людей, угнетаемых и находящихся под угрозой со стороны КНР», – добавила она.
Переговоры с тайваньскими партнерами, отметила также Пелоси, будут сосредоточены на продвижении общих интересов США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя.
В канун визита Пелоси Китай, Тайвань и США усилили военную активность в районе острова. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 29 июля проводит ряд учений в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, в провинции Чжецзян (к северу от острова) учения пройдут 3-5 августа.
Предполагается, что завтра Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в Законодательном юане, местном парламенте, после чего около 17:00 (12:00 мск) Пелоси покинет остров.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.