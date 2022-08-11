Захарова призвала Британию вызвать посла США из-за ситуации вокруг Тайваня
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила МИДу Великобритании вызвать посла США в стране из-за визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», — написала представитель МИД РФ.
Захарова сказала это в ответ на указание министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая поручила вызвать китайского посла для объяснений о начале военных учений вокруг острова Тайвань.
4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня, которые закончились 8 августа. Китайские власти приняли такое решение после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США на остров, несмотря на предупреждения, что этим шагом последуют серьезные ответные меры от КНР.
10 августа Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». В ней сказано, что Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти также готовы применить силу для установления контроля над островом.
В этот же день посол КНР Чжэн Цзэгуан был вызван в МИД Великобритании из-за действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня. Лиз Трасс напомнила, что британское правительство и его партнеры «самым решительным образом осудили эскалацию со стороны Китая в регионе вокруг Тайваня».
В КНР считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
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