Захарова призвала Британию вызвать посла США из-за ситуации вокруг Тайваня

10 августа Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». В ней сказано, что Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти также готовы применить силу для установления контроля над островом.