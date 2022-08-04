Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Учения начались в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Они продлятся до полудня 7 августа.
Накануне китайская газета Global Times сообщила, что в военных учениях примут участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D, корветы 056А. Также Китай планирует протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.
В связи с учениями Китай также предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем. Ограничения продлятся с 4 по 7 августа.
Вечером 2 августа китайская армия провела учения с боевыми стрельбами на дальнее расстояние в Тайваньском проливе, а в акватории восточной части острова прошли ракетные испытания. НОАК анонсировала маневры после того, как самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване.
Ранее Китай призывал Пелоси отказаться от визита на остров. Однако американский политик все равно прибыла на Тайвань, чтобы, по ее словам, засвидетельствовать там поддержку США демократии. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство.
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