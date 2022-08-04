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Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Ведомости

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Учения начались в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Они продлятся до полудня 7 августа.

Накануне китайская газета Global Times сообщила, что в военных учениях примут участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D, корветы 056А. Также Китай планирует протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.

В связи с учениями Китай также предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем. Ограничения продлятся с 4 по 7 августа.

Вечером 2 августа китайская армия провела учения с боевыми стрельбами на дальнее расстояние в Тайваньском проливе, а в акватории восточной части острова прошли ракетные испытания. НОАК анонсировала маневры после того, как самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване.

Ранее Китай призывал Пелоси отказаться от визита на остров. Однако американский политик все равно прибыла на Тайвань, чтобы, по ее словам, засвидетельствовать там поддержку США демократии. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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