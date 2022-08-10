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Политика

В Китае не исключили применения силы для воссоединения с Тайванем

Ведомости

Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти рассматривают силовой сценарий установления контроля над островом. Об этом говорится в белой книге «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». Документ опубликован Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярией Госсовета.

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня”», — цитирует документ агентство «Синьхуа». 

Уточняется, что КНР не собирается отказываться от силовых методов для воссоединения с Тайванем. Китайские власти подчеркивают, что «оставляют за собой право принять все необходимые меры» в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних интервентных сил». 

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа политик покинула островное государство. 

В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая» и ввели против американского политика и ее родственников санкции. Также в связи с визитом американского спикера Китай объявил военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они прошли с 4 по 7 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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