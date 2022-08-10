В Китае не исключили применения силы для воссоединения с Тайванем

В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая» и ввели против американского политика и ее родственников санкции. Также в связи с визитом американского спикера Китай объявил военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они прошли с 4 по 7 августа.