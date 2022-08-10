В Китае не исключили применения силы для воссоединения с Тайванем
Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти рассматривают силовой сценарий установления контроля над островом. Об этом говорится в белой книге «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». Документ опубликован Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярией Госсовета.
«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня”», — цитирует документ агентство «Синьхуа».
Уточняется, что КНР не собирается отказываться от силовых методов для воссоединения с Тайванем. Китайские власти подчеркивают, что «оставляют за собой право принять все необходимые меры» в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних интервентных сил».
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа политик покинула островное государство.
В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая» и ввели против американского политика и ее родственников санкции. Также в связи с визитом американского спикера Китай объявил военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они прошли с 4 по 7 августа.
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