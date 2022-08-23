Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на компромисс с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего онлайн-выступления на саммите «Крымская платформа» в Киеве призвал не проявлять слабости в отношении России и отказаться от любых компромиссов с ней.
«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, Макрон пообещал правительству Киева поддержку Франции в долгосрочной перспективе.
Ранее на платформе выступали и другие главы государств. Так, президент ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Он добавил, что никакой референдум или любые иные попытки отделить части Украины не будут признаны.
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что необходимо демонтировать газопровод «Северный поток-2», вместо приостановки прокачки по нему газа. Он также заметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России, однако Запад все равно «продолжал задабривать» Кремль и вести с ним дела.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил на саммите о новых санкциях в отношении России: под ограничения страны попали 62 российских физлица и одна компания оборонного сектора.
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