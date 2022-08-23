Газета
Политика

Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на компромисс с Россией

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего онлайн-выступления на саммите «Крымская платформа» в Киеве призвал не проявлять слабости в отношении России и отказаться от любых компромиссов с ней.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, Макрон пообещал правительству Киева поддержку Франции в долгосрочной перспективе.

Ранее на платформе выступали и другие главы государств. Так, президент ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Он добавил, что никакой референдум или любые иные попытки отделить части Украины не будут признаны.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что необходимо демонтировать газопровод «Северный поток-2», вместо приостановки прокачки по нему газа. Он также заметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России, однако Запад все равно «продолжал задабривать» Кремль и вести с ним дела.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил на саммите о новых санкциях в отношении России: под ограничения страны попали 62 российских физлица и одна компания оборонного сектора.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин и Макрон вновь обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС в ближайшие дни

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных