Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на компромисс с Россией

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, Макрон пообещал правительству Киева поддержку Франции в долгосрочной перспективе.