Первая леди США повторно заразилась коронавирусом
Первая леди США, супруга президента Джо Байдена Джилл вновь сдала положительный тест на коронавирус спустя несколько дней после отрицательного, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя первой леди Келси Донохью.
Положительный результат был получен при проведении теста на антиген 24 августа. Ранее днем обычный тест показал отрицательный результат. В настоящее время Джилл Байден находится в Рехобот-Бич в Делавэре, и о результатах теста было уведомлено «небольшое количество близких контактов». Появления повторных признаков заражения у первой леди не было.
16 августа Bloomberg со ссылкой на администрацию президента сообщил, что Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус. Джилл и Джо Байдены находились в Южной Каролине, отмечало агентство, там же у первой леди 15 августа появились признаки простуды.
О заболевании Байдена в Белом доме сообщили 21 июля – коронавирус был выявлен тестированием, которое показало положительный результат. В администрации президента уточняли, что он легко переносит болезнь и продолжает работать дистанционно вплоть до отрицательного теста. 27 июля сообщалось, что президент сдал отрицательный тест на ковид, но 1 и 3 августа тестирование вновь показало положительные результаты.