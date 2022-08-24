Первая леди США повторно заразилась коронавирусом

Положительный результат был получен при проведении теста на антиген 24 августа. Ранее днем обычный тест показал отрицательный результат. В настоящее время Джилл Байден находится в Рехобот-Бич в Делавэре, и о результатах теста было уведомлено «небольшое количество близких контактов». Появления повторных признаков заражения у первой леди не было.