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Первая леди США повторно заразилась коронавирусом

Ведомости

Первая леди США, супруга президента Джо Байдена Джилл вновь сдала положительный тест на коронавирус спустя несколько дней после отрицательного, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя первой леди Келси Донохью.

Положительный результат был получен при проведении теста на антиген 24 августа. Ранее днем обычный тест показал отрицательный результат. В настоящее время Джилл Байден находится в Рехобот-Бич в Делавэре, и о результатах теста было уведомлено «небольшое количество близких контактов». Появления повторных признаков заражения у первой леди не было.

16 августа Bloomberg со ссылкой на администрацию президента сообщил, что Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус. Джилл и Джо Байдены находились в Южной Каролине, отмечало агентство, там же у первой леди 15 августа появились признаки простуды.

О заболевании Байдена в Белом доме сообщили 21 июля – коронавирус был выявлен тестированием, которое показало положительный результат. В администрации президента уточняли, что он легко переносит болезнь и продолжает работать дистанционно вплоть до отрицательного теста. 27 июля сообщалось, что президент сдал отрицательный тест на ковид, но 1 и 3 августа тестирование вновь показало положительные результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных