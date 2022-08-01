Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо лечащего врача президента Кевина О'Коннора.
Согласно письму, Байден чувствует себя хорошо, но продолжает работать в режиме самоизоляции. О'Коннор отметил, что президент США продолжит выполнять свои прямые обязанности, находясь в Белом доме.
Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. О'Коннор в письме сообщал, что болезнь у президента протекает в легкой форме, и что он начал принимать Paxlovid — таблетки от коронавируса компании Pfizer.
27 июля Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, о чем он рассказал журналистам на первой же встрече после самоизоляции. «Должен сказать, что мое восстановление прошло быстро и я чувствую себя прекрасно», – говорил президент США.
Однако позже, 30 июля, новый тест показал, что Байден снова заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось вернуться в самоизоляцию, говорилось в письме его лечащего врача. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — писал О'Коннор.
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