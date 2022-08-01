Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Однако позже, 30 июля, новый тест показал, что Байден снова заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось вернуться в самоизоляцию, говорилось в письме его лечащего врача. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — писал О'Коннор.