Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
«Президент по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными», — говорится в заключении врача.
О'Коннор отмечает, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат, поэтому Байден продолжает следовать мерам «жесткой изоляции».
Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. О'Коннор в письме сообщал, что болезнь у президента протекает в легкой форме, и что он начал принимать Paxlovid — таблетки от коронавируса компании Pfizer.
27 июля Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, о чем он рассказал журналистам на первой же встрече после самоизоляции. Однако позже, 30 июля, новый тест показал, что Байден снова заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось вернуться в самоизоляцию, говорилось в письме его лечащего врача.
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