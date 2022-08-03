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Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

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Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

«Президент по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными», — говорится в заключении врача.

О'Коннор отмечает, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат, поэтому Байден продолжает следовать мерам «жесткой изоляции».

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. О'Коннор в письме сообщал, что болезнь у президента протекает в легкой форме, и что он начал принимать Paxlovid — таблетки от коронавируса компании Pfizer.

27 июля Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, о чем он рассказал журналистам на первой же встрече после самоизоляции. Однако позже, 30 июля, новый тест показал, что Байден снова заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось вернуться в самоизоляцию, говорилось в письме его лечащего врача.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных