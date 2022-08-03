Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

«Президент по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными», — говорится в заключении врача.