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Мэр Одессы выступил за проведение переговоров с Россией

Ведомости

С Россией нужно вести переговоры и искать компромиссы. Такое заявление сделал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете Corriere della Sera.

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал Труханов. Он добавил, что хотел бы увидеть «возвращение границ Украины 1991 г.». По его словам, к этой цели нужно идти постепенно и искать компромиссы, избегая «логики стенка на стенку».

При этом решения президента Украины Владимира Зеленского с начала спецоперации Труханов назвал «в целом правильными», но добавил, что если бы украинский лидер прислушивался к рекомендациям, то «все было бы лучше». Он раскритиковал Зеленского за то, что тот не предоставил «большую автономию регионам и муниципалитетам». 

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров. 

После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт. В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним». 

Украинская сторона не стремится возвращаться к переговорному процессу. 26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, переговоры в текущей ситуации станут смертным приговором для Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных