Мэр Одессы выступил за проведение переговоров с Россией
С Россией нужно вести переговоры и искать компромиссы. Такое заявление сделал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете Corriere della Sera.
«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал Труханов. Он добавил, что хотел бы увидеть «возвращение границ Украины 1991 г.». По его словам, к этой цели нужно идти постепенно и искать компромиссы, избегая «логики стенка на стенку».
При этом решения президента Украины Владимира Зеленского с начала спецоперации Труханов назвал «в целом правильными», но добавил, что если бы украинский лидер прислушивался к рекомендациям, то «все было бы лучше». Он раскритиковал Зеленского за то, что тот не предоставил «большую автономию регионам и муниципалитетам».
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт. В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».
Украинская сторона не стремится возвращаться к переговорному процессу. 26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, переговоры в текущей ситуации станут смертным приговором для Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.