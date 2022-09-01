Лавров предостерег от атаки на российских миротворцев в Приднестровье

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию», — сказал глава МИД (цитата по «РИА Новости»), сравнив такое событие с нападением на российских миротворцев в Южной Осетии в 2008 г. Кроме того, министр напомнил, что в Приднестровье находится группа военных России, что охраняют крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне.