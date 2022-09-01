Лавров предостерег от атаки на российских миротворцев в Приднестровье
Действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в непризнанной республике Приднестровье, будут расценены как прямое нападение на Россию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорами в МГИМО.
«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию», — сказал глава МИД (цитата по «РИА Новости»), сравнив такое событие с нападением на российских миротворцев в Южной Осетии в 2008 г. Кроме того, министр напомнил, что в Приднестровье находится группа военных России, что охраняют крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне.
Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 г. на молдавских территориях. Жители республики, чье население преимущественно состоит из русскоязычных, выступило против радикальных политиков из Молдавии, добивавшихся выхода из состава СССР и объединения с Румынией. Кишинев попытался решить проблему силовым путем, однако в конфликт в июле 1992 г. вмешалась Россия, введя туда миротворцев. В данный момент миротворцы до сих пор находятся в Приднестровье, чтобы позволить властям Кишинева и Тирасполя вести дипломатические переговоры без применения силовых методов решения.
26 апреля Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) объявил красный уровень террористической угрозы. Красный уровень террористической опасности был установлен на 15 дней после того, как днем ранее был совершен обстрел из гранатометов здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в столице государственного образования Тирасполе, а утром 26 апреля в пос. Маяк Григориопольского района были взорваны две самые мощные антенны Приднестровского радиоцентра. Москва тогда заявила, что ей хотелось бы избежать сценария, при котором ей бы пришлось вмешаться в конфликт.
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