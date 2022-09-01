Песков: Россия надеется на процветание Казахстана и развитие отношений с этой страной
Российская сторона надеется, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, а отношения с ним будут развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Казахстан — это партнер России как в двустороннем плане, так и в плане интеграционных форматов.
«Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться, и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством», — отметил представитель Кремля.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сегодня предложил провести внеочередные президентские выборы в республике осенью 2022 г. Он подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. Токаев также считает, что следует изменить продолжительность президентского срока. Токаев также предложил ограничить его семью годами и запретить переизбрание.
Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.
Согласно статьям 41–42 действующей Конституции Казахстана, принятой в 1995 г., президент избирается сроком на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. В начале июня этого года Токаев заявлял, что не собирается продлевать срок своих полномочий путем внесения поправок в Конституцию страны.
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