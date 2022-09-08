Бельгия предложила ограничить цены на весь импортный газ

Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico. При этом, отмечало издание, против введения ценового потолка на российский газ выступает Германия, которая допускает, что при введении ценового потолка Россия может полностью остановить поставки, что особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы – Чехии, Словакии и Румынии.