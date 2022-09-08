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Бельгия предложила ограничить цены на весь импортный газ

Ведомости

Бельгия выступила против введения предельной цены лишь на поставляемый из России трубопроводный газ, вместо этого Брюссель предложил ограничить стоимость всего импортного газа с учетом цен в Азии, сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

«Бельгия хочет, чтобы такая мера была введена с учетом цен на газ в Азии», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. При этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. 

Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico. При этом, отмечало издание, против введения ценового потолка на российский газ выступает Германия, которая допускает, что при введении ценового потолка Россия может полностью остановить поставки, что особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы – Чехии, Словакии и Румынии. 

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Неделей ранее министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. В минфине США считают, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Россия не станет, подчеркнул президент, поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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