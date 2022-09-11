Португалия не выдала ни одной «золотой визы» россиянам после 24 февраля

В марте стало известно, что Португалия введет все санкции, принятые на уровне Евросоюза в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, но не запретит ему въезд в страну, поскольку он является ее гражданином. В то же время португальская прокуратура расследовала обстоятельства получения бизнесменом гражданства.