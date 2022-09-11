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Португалия не выдала ни одной «золотой визы» россиянам после 24 февраля

Ведомости

С начала специальной военной операции на Украине Португалия не выдала ни одной «золотой визы» россиянам, которые подавали соответствующие заявки, передает газета Publico.

По данным газеты, португальские власти перестали рассматривать заявки на выдачу «золотых виз» россиянам с конца февраля, когда РФ начала проведение специальной военной операции на Украине.

«Но это не помешало гражданам этой страны в течение года подавать заявки на получение вида на жительство в обмен на инвестиции», — пишет Publico.

С момента приостановки процедуры в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и границ (SEF) получила 10 запросов на выдачу таких виз от граждан России. Власти Португалии отклонили все эти заявки, отмечает издание.

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Республика за последние 10 лет выдала россиянам 430 «золотых виз», а общий объем инвестиций в страну составил свыше 277 млн евро.

В марте стало известно, что Португалия введет все санкции, принятые на уровне Евросоюза в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, но не запретит ему въезд в страну, поскольку он является ее гражданином. В то же время португальская прокуратура расследовала обстоятельства получения бизнесменом гражданства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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