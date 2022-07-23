Португалия изучит заявки на получение гражданства от двух связанных с РФ миллиардеров

Попавший под санкции российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года в соответствии с законом о выдаче паспортов потомкам сефардских евреев. После этого власти Португалии инициировали проверку законности получения Абрамовичем гражданства страны. За два года до этого российский бизнесмен Андрей Раппопорт, состояние которого по данным Forbes оценивается в $1,2 млрд, также получил португальский паспорт.