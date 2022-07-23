Португалия изучит заявки на получение гражданства от двух связанных с РФ миллиардеров
Власти Португалия рассматривают заявки на получение гражданства от двух связанных с Россией крупных бизнесменов, один из которых находится под санкциями США, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны. Оба хотят использовать закон о выдаче паспортов потомкам сефардских евреев, действующий в стране.
В минюсте Португалии уточнили, что заявки от израильского бизнесмена Льва Леваева и российского предпринимателя Льва Нисанова о получении гражданства «ожидают рассмотрения», не раскрыв подробностей, отмечает агентство.
Нисанов, который является сооснователем компании «Киевская площадь», среди активов которой агрокластер «Фуд сити», гастромаркет «Депо», торгово-развлекательный центр «Европейский» и другие объекты в Москве, попал санкции США в начале июня. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд. В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нисанов был «одним из самых богатых людей в Европе и близким соратником нескольких российских чиновников».
Бизнесмену с израильским гражданством Льву Леваеву принадлежит интегрированная алмазная компания с шахтами в Южной Африке и многие другие активы. В 2018 г. Forbes оценивало состояние Леваева в $1 млрд.
Попавший под санкции российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года в соответствии с законом о выдаче паспортов потомкам сефардских евреев. После этого власти Португалии инициировали проверку законности получения Абрамовичем гражданства страны. За два года до этого российский бизнесмен Андрей Раппопорт, состояние которого по данным Forbes оценивается в $1,2 млрд, также получил португальский паспорт.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюза. Роман Абрамович, Петр Авен, Алишер Усманов и Михаил Фридман заявили, что Брюссель «ущемляет их права» введенными санкционными ограничениями.