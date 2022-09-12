Госдеп связал отключение света на Украине с действиями ВС России
Обесточивание нескольких регионов Украины связано с действиями российских военных, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в Twitter.
«Мы осуждаем авиаудары России по критически важным объектам инфраструктуры Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды», – заявил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России нанесли «преднамеренные и циничные» ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате которых оказались полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.
Ранее 10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.
В опубликованном ранее интервью Зеленского телеканалу CNN украинский президент заявил о неготовности вести переговоры с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления. До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.
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