В России обустраивают беженцев из Харьковской области Украины

В Россию уезжают в первую очередь сотрудники администраций, школьные учителя, прошедшие подготовку, и все те, кто сотрудничал с ВГА Харьковский области в Купянске, говорит политолог Александр Немцев. Люди уезжают из-за страха репрессий со стороны Украины, уверен он и обращает внимание на то, что беженцев с российской стороны встречают Турчак и Туров – люди, которые давали гарантии их безопасности. Возвращение беженцев в Харьковскую область сейчас невозможно, констатирует Немцев, отмечая, что российские власти, по логике, приложат усилия, чтобы они не были брошены в РФ: «Иначе это станет инструментом для пропагандистской машины Украины».