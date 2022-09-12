В России обустраивают беженцев из Харьковской области Украины

В России обустраивают беженцев из Харьковской области УкраиныОни начали пересекать границу после того, как ВС РФ оставили ряд населенных пунктов региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и координирующим работу волонтеров зампредом комитета Госдумы по СНГ Артемом Туровым проинспектировали пограничные пункты пропуска на границе с Харьковской областью Украины, откуда за трое суток вышло 13 000 беженцев. Добровольцы доставляют в пункт временного размещения (ПВР) на российской стороне продукты, воду и лекарства, говорится в Telegram-канале «Единой России». Туров, которому прежде было поручено в качестве депутата отвечать за помощь в восстановлении Харьковской области, сказал «Ведомостям», что на границе был разбит ПВР с обогревом, организовано питание и из-за наплыва беженцев он был расширен.
О том, что жителям Харьковской области необходимо покинуть дома, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщило агентство «РИА Новости». «Ситуация [в зоне боевых действий] складывается не наилучшим образом для нашего населения, – отметил Ганчев. – К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий».
Глава ВГА сказал, что люди могут уехать в Россию и пограничная служба «оповещена о беженцах с территории Харьковской области».
В Telegram-канале ВГА Волчанского района сообщили 11 сентября, что 5000 человек из этого населенного пункта уехали в Белгородскую область: часть людей отправятся в Якутск, Владивосток и Курск. Для них готовятся пансионаты, отели, бесплатная кухня, говорится в Telegram-канале ВГА. По словам зампреда комитета по делам СНГ Виктора Водолацкого («Единая Россия»), люди поехали и в ЛНР.
Собеседник «Ведомостей» в руководстве одной из волонтерских организаций Белгородской области отмечает, что сейчас прибывшим с Украины из-за большого наплыва пока не хватает мест размещения и иной помощи. «Поток людей пошел накануне (т. е. 10 сентября. – «Ведомости») и был довольно неожиданным: так много людей поехало впервые с [начала] марта. Некоторые из них уже успели получить российские паспорта», – отмечает источник.
30 июля Туров сообщил, что жители Харьковской области получат первые российские паспорта в августе, писали «Известия». 20-го числа, как сообщало агентство «РИА Новости», гражданство РФ получили первые 10 человек: на церемонию в загс Купянска пришел глава новой военно-гражданской администрации региона Ганчев. «Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя», – заявил Ганчев. 7 сентября Минобороны РФ сообщило, что «церемония вручения первых 15 паспортов РФ прошла в Доме культуры в городе Волчанске», документы вручались под камеры.
Среди беженцев, говорит Туров, «очень разные категории лиц, разного возраста»: «Люди бегут семьями, говорят, большое внимание к представителям мужского пола, поскольку люди говорят, что над ними будут расправы [c украинской стороны]».
В Россию уезжают в первую очередь сотрудники администраций, школьные учителя, прошедшие подготовку, и все те, кто сотрудничал с ВГА Харьковский области в Купянске, говорит политолог Александр Немцев. Люди уезжают из-за страха репрессий со стороны Украины, уверен он и обращает внимание на то, что беженцев с российской стороны встречают Турчак и Туров – люди, которые давали гарантии их безопасности. Возвращение беженцев в Харьковскую область сейчас невозможно, констатирует Немцев, отмечая, что российские власти, по логике, приложат усилия, чтобы они не были брошены в РФ: «Иначе это станет инструментом для пропагандистской машины Украины».
О том, что линия соприкосновения пришла в движение, стало известно в начале минувшей недели. 10 сентября, сообщив об успехах российских Вооруженных сил («за трое суток уничтожено более 2000 украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии»), Минобороны уточнило: войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппировали на донецкое направление. «С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики», – сказали в ведомстве.
11 сентября во время брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова была продемонстрирована карта с обозначением контролируемой Россией территории. Из нее следовало, что Вооруженные силы РФ отошли на левый берег реки Оскол, оставив такие города, как Балаклея и Изюм (с весны Российская армия, согласно официальной информации, контролировала их территорию), кроме того, они отодвинулись и к северу от Харькова, фактически к российской границе.
Сейчас не время для паники, следует понимать, что военные действия займут время и в связи с создавшейся обстановкой будут проведены все необходимые соответствующие мероприятия, говорит директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.