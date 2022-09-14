В Запорожье сообщили об усилении линии обороны из-за стягивания украинских войск
В Запорожской области усилили линию обороны из-за большого скопления вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — заявил он.
Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток «разведки боем» на этом направлении, добавил он.
До этого Рогов также сообщал о планах ВСУ провести атаку в районе Запорожской АЭС. Он уточнял, что Киев перебрасывает к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы M777 и др.
Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении.
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