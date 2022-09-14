В Запорожье сообщили об усилении линии обороны из-за стягивания украинских войск

В то же время 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР. В ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз.