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В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска

Ведомости

Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР) неподалеку от города Артемовска, передает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.

«На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские военные открыли огонь по территории республики с применением танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов ДНР.

«По данным представительства ДНР в СЦКК, повреждены 16 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 255 единиц», — заключили в штабе.

Штаб теробороны ранее сообщал, что два человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских военных. Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек», — сообщил он.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр города, в результате чего погибли три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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