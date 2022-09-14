В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска
Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР) неподалеку от города Артемовска, передает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
«На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что украинские военные открыли огонь по территории республики с применением танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов ДНР.
«По данным представительства ДНР в СЦКК, повреждены 16 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 255 единиц», — заключили в штабе.
Штаб теробороны ранее сообщал, что два человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских военных. Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек», — сообщил он.
ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр города, в результате чего погибли три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса