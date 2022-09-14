В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска

Штаб теробороны ранее сообщал, что два человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских военных. Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек», — сообщил он.