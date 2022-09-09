Два человека погибли из-за обстрела центра Донецка
Два человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил штаб теробороны ДНР в своем Telegram-канале. Пятеро получили ранения.
Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек. Данные о пострадавших продолжают поступать, информация уточняется», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.
Он также добавил, что сейчас продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города. Уточняется, что обстрелы ведутся снарядами из артиллерии НАТО калибром 155 мм.
ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр городе, в результате чего погибло три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.
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