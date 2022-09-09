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Два человека погибли из-за обстрела центра Донецка

Ведомости

Два человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил штаб теробороны ДНР в своем Telegram-канале. Пятеро получили ранения. 

Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек. Данные о пострадавших продолжают поступать, информация уточняется», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.

Он также добавил, что сейчас продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города. Уточняется, что обстрелы ведутся снарядами из артиллерии НАТО калибром 155 мм. 

ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр городе, в результате чего погибло три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных