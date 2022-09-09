Два человека погибли из-за обстрела центра Донецка

ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр городе, в результате чего погибло три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.