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Политика

Минобороны России сообщило о гибели более 50 солдат ВСУ под Харьковом

Ведомости

Более 50 украинских военных погибли при ударах по пунктам дислокации 127-й и 14-й бригад в районе Харькова, следует из брифинга Минобороны РФ.

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих», - сообщили в ведомстве.

Помимо этого российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также перехватили 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». 

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1 916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5 417 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области и несколько районов Харьковской области также контролируются Россией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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