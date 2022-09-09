Минобороны России сообщило о гибели более 50 солдат ВСУ под Харьковом
Более 50 украинских военных погибли при ударах по пунктам дислокации 127-й и 14-й бригад в районе Харькова, следует из брифинга Минобороны РФ.
«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих», - сообщили в ведомстве.
Помимо этого российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также перехватили 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1 916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5 417 единиц специальной военной автомобильной техники.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области и несколько районов Харьковской области также контролируются Россией.
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