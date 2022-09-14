Кадыров: российские войска никуда не отступали
Российские войска, задействованные в проведении спецоперации на Украине, «нигде и никуда не отступают», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров пояснил, что российское командование стремится минимизировать число человеческих жертв в ходе СВО, в том числе среди мирного населения. Кроме того, российская сторона использует разные приемы военного дела, разрешая противнику делать «только то, что выгодно нам».
Глава Чечни также добавил, что, по его мнению, в России следует объявить военное положение и использовать «любое вооружение», поскольку стране противостоит весь блок НАТО.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В пророссийской ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.
Накануне в ВГА Запорожской области сообщили о большом скоплении сил ВСУ на линии соприкосновения. Ситуацию представитель администрации Владимир Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток «разведки боем» на этом направлении, добавил он.
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