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Политика

Кремль назвал угрозой для России проект гарантий безопасности Украины

Ведомости

Опубликованный Киевом проект гарантий безопасности для Украины еще раз подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине, поскольку ориентир Украины остается на вступление в НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Украина по-прежнему ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от планов вступления в альянс.

«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается», — заявил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Такие заявления киевских властей, добавил Песков, лишь подтверждают «актуальность одной из причин» для проведения спецоперации для обеспечения безопасности страны и соблюдения национальных интересов. Он подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.

«Руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — подытожил Песков.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для страны. В документе Киев подчеркнул необходимость инвестиций в оборонительно-промышленную базу, а также поставок оружия и совместных учений со странами Евросоюза и НАТО. Отдельное внимание в проекте уделено антироссийским санкциям. Гарантами безопасности Украины, согласно документу, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.

Как отметил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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