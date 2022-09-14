Кремль назвал угрозой для России проект гарантий безопасности Украины
Опубликованный Киевом проект гарантий безопасности для Украины еще раз подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине, поскольку ориентир Украины остается на вступление в НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Украина по-прежнему ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от планов вступления в альянс.
«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается», — заявил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).
Такие заявления киевских властей, добавил Песков, лишь подтверждают «актуальность одной из причин» для проведения спецоперации для обеспечения безопасности страны и соблюдения национальных интересов. Он подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.
«Руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — подытожил Песков.
Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для страны. В документе Киев подчеркнул необходимость инвестиций в оборонительно-промышленную базу, а также поставок оружия и совместных учений со странами Евросоюза и НАТО. Отдельное внимание в проекте уделено антироссийским санкциям. Гарантами безопасности Украины, согласно документу, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.
Как отметил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.
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