Газета
Политика

Путин: США и ЕС свое слово «хотят дают, хотят – забирают»

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси назвал США и Евросоюз «хозяевами своего слова», распоряжающимися им по собственному усмотрению.

В ходе беседы двух президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде Раиси обвинил Вашингтон и ЕС в неспособности выполнять свои обещания.

«Хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», – ответил на это Путин (цитата по ТАСС).

Путин также рассказал, что в прошлом году товарооборот России и Ирана вырос на 81%, а за первые пять месяцев текущего года – еще на 30%. В завершающей стадии находится и работа над договором между странами о стратегическом партнерстве.

Ранее сегодня Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, после чего страна может вступить в организацию.

Первое за три года очное заседание совета глав государств ШОС проходит 15-16 сентября в Самарканде. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности.

На полях мероприятия Путин, как ожидается, встретится также с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами других государств.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных