Путин: США и ЕС свое слово «хотят дают, хотят – забирают»
Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси назвал США и Евросоюз «хозяевами своего слова», распоряжающимися им по собственному усмотрению.
В ходе беседы двух президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде Раиси обвинил Вашингтон и ЕС в неспособности выполнять свои обещания.
«Хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», – ответил на это Путин (цитата по ТАСС).
Путин также рассказал, что в прошлом году товарооборот России и Ирана вырос на 81%, а за первые пять месяцев текущего года – еще на 30%. В завершающей стадии находится и работа над договором между странами о стратегическом партнерстве.
Ранее сегодня Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, после чего страна может вступить в организацию.
Первое за три года очное заседание совета глав государств ШОС проходит 15-16 сентября в Самарканде. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности.
На полях мероприятия Путин, как ожидается, встретится также с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами других государств.
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