Байден гарантировал защиту Тайваня в случае нападения со стороны Китая

«Да, если будет беспрецедентное нападение», — ответил он на вопрос о том, будут ли американские вооруженные силы защищать остров. Затем журналист уточнил у него, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения», БАйден ответил утвердительно.