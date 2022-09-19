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Политика

Байден гарантировал защиту Тайваня в случае нападения со стороны Китая

Ведомости

Вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая, об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

«Да, если будет беспрецедентное нападение», — ответил он на вопрос о том, будут ли американские вооруженные силы защищать остров. Затем журналист уточнил у него, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения», БАйден ответил утвердительно.

Уточняется, что после этого интервью CBS обратился за комментарием к Белому дом. Там сообщили, что политика США не изменилась: официально США не сообщают, будут ли американские войска защищать Тайвань.

При этом в ходе разговора Байден подчеркнул, что США продолжают признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая. Движение же к независимости он назвал сугубо решением острова. «Мы не поощряем Тайвань к приобретению независимости от Китая», — заключил он.

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Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.

15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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