Байден гарантировал защиту Тайваня в случае нападения со стороны Китая
Вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая, об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Да, если будет беспрецедентное нападение», — ответил он на вопрос о том, будут ли американские вооруженные силы защищать остров. Затем журналист уточнил у него, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения», БАйден ответил утвердительно.
Уточняется, что после этого интервью CBS обратился за комментарием к Белому дом. Там сообщили, что политика США не изменилась: официально США не сообщают, будут ли американские войска защищать Тайвань.
При этом в ходе разговора Байден подчеркнул, что США продолжают признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая. Движение же к независимости он назвал сугубо решением острова. «Мы не поощряем Тайвань к приобретению независимости от Китая», — заключил он.
Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.
15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса