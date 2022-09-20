Администрация Херсонской области решила провести референдум по вхождению в состав России
Пророссийская администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума о вхождении региона в состав России, заявил глава администрации Владимир Сальдо. Его обращение опубликовано в Telegram-канале ВГА.
«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», – сказал Сальдо.
Глава ВГА Херсонской области выразил надежду, что в РФ примут итоги референдума и «область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства». По его мнению, вхождение в состав РФ обеспечит региону безопасность, а также откроет возможности для восстановления мирной жизни. «Убежден, что российский народ и президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона», – сказал Сальдо.
Ранее днем к Сальдо с просьбой о проведении референдума обратился Общественный совет Херсонской области. Авторы обращения подчеркнули, что необходимость такого шага вызвана, среди прочего, актами террора со стороны украинских властей и НАТО. Они выразили уверенность, что жители региона поддержат идею о возвращении в состав России: это также обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.
Накануне общественная палата Луганской народной республики призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.