Администрация Херсонской области решила провести референдум по вхождению в состав России

Глава ВГА Херсонской области выразил надежду, что в РФ примут итоги референдума и «область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства». По его мнению, вхождение в состав РФ обеспечит региону безопасность, а также откроет возможности для восстановления мирной жизни. «Убежден, что российский народ и президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона», – сказал Сальдо.