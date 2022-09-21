Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни неоднократно заявлял об участии чеченских бойцов в СВО. Так, 19 сентября Кадыров сообщил, что из республики в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев. По его словам, все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.