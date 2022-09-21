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Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные переходят к новой тактике спецоперации на Украине. Подробности он не раскрыл. 

По словам Кадырова, с украинской стороной «больше возиться не собираются». Он отметил, что обсудил детали нового подхода к проведению спецоперации с начальником чеченского оперативного штаба по проведению СВО Магомедом Даудовым.

«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», — написал глава Чечни. 

Публикацию Кадыров дополнил видео, на котором они вместе с Даудовым изучают военные документы. Вероятно, это план или карта — на кадрах материалы скрыты. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 

Глава Чечни неоднократно заявлял об участии чеченских бойцов в СВО. Так, 19 сентября Кадыров сообщил, что из республики в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев. По его словам, все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Кроме того, 15 сентября Кадыров призвал губернаторов не дожидаться объявления военного положения в России и начать «самомобилизацию» в регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации. Идею поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициативу должно прокомментировать Минобороны РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных