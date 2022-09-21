Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные переходят к новой тактике спецоперации на Украине. Подробности он не раскрыл.
По словам Кадырова, с украинской стороной «больше возиться не собираются». Он отметил, что обсудил детали нового подхода к проведению спецоперации с начальником чеченского оперативного штаба по проведению СВО Магомедом Даудовым.
«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», — написал глава Чечни.
Публикацию Кадыров дополнил видео, на котором они вместе с Даудовым изучают военные документы. Вероятно, это план или карта — на кадрах материалы скрыты.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
Глава Чечни неоднократно заявлял об участии чеченских бойцов в СВО. Так, 19 сентября Кадыров сообщил, что из республики в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев. По его словам, все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Кроме того, 15 сентября Кадыров призвал губернаторов не дожидаться объявления военного положения в России и начать «самомобилизацию» в регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации. Идею поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициативу должно прокомментировать Минобороны РФ.
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