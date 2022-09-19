Кадыров: из Чечни в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев

16 июня Кадыров сообщил, что чеченские батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. По его словам, военнослужащие готовы «катком проехаться по всем позициям врага», сметая на своем пути любую угрозу целостности России и «братского народа». Также он ранее заявил, что российские губернаторы должны начать «самомобилизацию» в подконтрольных им регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации на Украине. По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию». Его инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.