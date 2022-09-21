СПЧ: граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы
Граждане с приписным военным удостоверением не будут мобилизованы, об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, передает агентство «РИА Новости». Он уточнил, что эта категория граждан подлежит призыву только при полной мобилизации.
«Они [граждане с приписным билетом] не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, молодежь, она призывается при полной мобилизации», — сказал он.
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России для защиты территориальной целостности и суверенитета государства.
Указ был опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, увольнение от военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и в связи с приговором суда о лишении свободы.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
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