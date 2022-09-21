СПЧ: граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России для защиты территориальной целостности и суверенитета государства.