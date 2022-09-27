Пасечник: ДНР и ЛНР решат вопрос о необходимости военного положения вместе с руководством России

Накануне замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что в новых субъектах РФ необходимо будет ввести режим контртеррористической операции из-за атак украинских военных по этим территориям. С подобным заявлением вчера выступил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что, как только регионы войдут в состав России, специальная военная операция может стать контртеррористической.