Пасечник: ДНР и ЛНР решат вопрос о необходимости военного положения вместе с руководством России
В случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ решение о необходимости введения военного положения будет принято вместе с российским руководством. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.
Он отметил, что если ЛДНР присоединится к России, то республики станут ее субъектами. По мнению главы ЛНР, в РФ «есть кому принимать это решение».
«Поэтому мы, просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <...> Будем принимать решение вместе», — сказал Пасечник.
Накануне замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что в новых субъектах РФ необходимо будет ввести режим контртеррористической операции из-за атак украинских военных по этим территориям. С подобным заявлением вчера выступил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что, как только регионы войдут в состав России, специальная военная операция может стать контртеррористической.
21 сентября президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов на ранее освобожденных территориях в ходе спецоперации на Украине. 23 сентября в Донбассе, Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что вхождение регионов в состав России позволит расценивать удары Киева по их территории как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в случае присоединения территорий к России удары по ним Москва будет воспринимать как угрозу нацбезопасности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.