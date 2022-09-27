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Пасечник: ДНР и ЛНР решат вопрос о необходимости военного положения вместе с руководством России

Ведомости

В случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ решение о необходимости введения военного положения будет принято вместе с российским руководством. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС. 

Он отметил, что если ЛДНР присоединится к России, то республики станут ее субъектами. По мнению главы ЛНР, в РФ «есть кому принимать это решение».

«Поэтому мы, просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <...> Будем принимать решение вместе», — сказал Пасечник.

Накануне замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что в новых субъектах РФ необходимо будет ввести режим контртеррористической операции из-за атак украинских военных по этим территориям. С подобным заявлением вчера выступил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что, как только регионы войдут в состав России, специальная военная операция может стать контртеррористической. 

21 сентября президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов на ранее освобожденных территориях в ходе спецоперации на Украине. 23 сентября в Донбассе, Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. 

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что вхождение регионов в состав России позволит расценивать удары Киева по их территории как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в случае присоединения территорий к России удары по ним Москва будет воспринимать как угрозу нацбезопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных