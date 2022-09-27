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Кремль: разговор Путина и Токаева пока не планируется

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Токаев сообщил, что из-за большого количества россиян, прибывающих в республику, Астана намерена провести переговоры с Москвой, чтобы решить проблему.

«Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет», – прокомментировал его слова Песков (цитата по «РИА Новости»).

Тесный контакт налажен между всеми заинтересованными ведомствами, поэтому данные вопросы будут обсуждаться, пояснил он.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать публикацию издания «Новая газета. Европа», в которой утверждалось, что Россию покинули уже более 260 000 мужчин. В ответ Песков заявил, что данной цифрой не располагает, передает ТАСС.

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Сегодня МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.

Песков накануне заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации. В Минобороны России также подчеркнули, что частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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