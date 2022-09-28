Посол Антонов: США становятся стороной конфликта на Украине, допуская удары по Донбассу
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о допустимости применения западного оружия на территориях, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Посол заявил, что США «подходят к опасной линии» и становятся стороной конфликта.
«Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — подчеркнул Антонов.
Он также отметил, что поставки оружия Киеву лишь усугубляют конфликт и обостряют его. Посол заявил, что из-за применения украинскими войсками западного оружия гибнут мирные жители. Кроме того, ударам подвергаются школы, больницы, жилые дома и др.
По мнению Антонова, шаги по разрешению конфликта мирным путем не могут быть эффективными, пока Запад «использует режим Зеленского как военного наемника против России».
Накануне Блинкен заявил, что США не будут против, если Киев использует западное оружие для ударов по территориям, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов. «У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией», — сказал он.
Госсекретарь также добавил, что Вашингтон уже готовит новые санкции против России в связи с проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области, а также подконтрольной России части Запорожья. Ранее Блинкен также подчеркивал, что США не собираются признавать итоги голосования.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва будет расценивать попытки Украины вернуть присоединенные регионы и удары по этим территориям как угрозу безопасности России.
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