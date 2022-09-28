Посол Антонов: США становятся стороной конфликта на Украине, допуская удары по Донбассу

Накануне Блинкен заявил, что США не будут против, если Киев использует западное оружие для ударов по территориям, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов. «У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией», — сказал он.