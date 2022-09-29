Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией Абхазии и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин не обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос признания республикой Абхазии и Южной Осетии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, эти темы не были в повестке», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Накануне Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент. Он встретился с президентом республики Асланом Бжанией на государственной даче в Пицунде. Во время визита белорусский лидер предложил обсудить вопросы, «как жить дальше, как укреплять отношения». Он отметил, что Белоруссия и Россия согласовывают свои действия по таким вопросам.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
В феврале «Ведомости» писали о том, что на площадке Госдумы должна заработать интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии. По словам собеседника издания, прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы работы этой площадки, а первое заседание должно было пройти в апреле 2022 г.
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