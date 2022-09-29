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Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией Абхазии и Южной Осетии

Ведомости

Президент России Владимир Путин не обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос признания республикой Абхазии и Южной Осетии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, эти темы не были в повестке», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент. Он встретился с президентом республики Асланом Бжанией на государственной даче в Пицунде. Во время визита белорусский лидер предложил обсудить вопросы, «как жить дальше, как укреплять отношения». Он отметил, что Белоруссия и Россия согласовывают свои действия по таким вопросам.

Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

В феврале «Ведомости» писали о том, что на площадке Госдумы должна заработать интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии. По словам собеседника издания, прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы работы этой площадки, а первое заседание должно было пройти в апреле 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных