Губернатор Новосибирской области заявил о выполненном плане по мобилизации

Ранее, 25 сентября, о выполнении плана по мобилизации сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, а 27 сентября об этом заявил глава Брянской области Александр Богомаз. На прошлой неделе также был выполнен план по мобилизации в республике Тыва. По словам главы региона Владислава Ховалыга, было призвано около 700 человек.