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Губернатор Новосибирской области заявил о выполненном плане по мобилизации

Ведомости

В Новосибирской области выполнили задание по частичной мобилизации в соответствии с указами президента России, об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено», — подчеркнул он.

Сейчас идет работа по доукомплектованию отдельных подразделений и подбору дефицитных военных специальностей. Травников обратился к главам районов и городских округов с просьбой сопровождать эту работу.

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27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев в эфире телеканала ОТС сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе призваны более 2000 человек.

Ранее, 25 сентября, о выполнении плана по мобилизации сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, а 27 сентября об этом заявил глава Брянской области Александр Богомаз. На прошлой неделе также был выполнен план по мобилизации в республике Тыва. По словам главы региона Владислава Ховалыга, было призвано около 700 человек.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт, позже рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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