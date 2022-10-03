Губернатор Новосибирской области заявил о выполненном плане по мобилизации
В Новосибирской области выполнили задание по частичной мобилизации в соответствии с указами президента России, об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено», — подчеркнул он.
Сейчас идет работа по доукомплектованию отдельных подразделений и подбору дефицитных военных специальностей. Травников обратился к главам районов и городских округов с просьбой сопровождать эту работу.
27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев в эфире телеканала ОТС сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе призваны более 2000 человек.
Ранее, 25 сентября, о выполнении плана по мобилизации сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, а 27 сентября об этом заявил глава Брянской области Александр Богомаз. На прошлой неделе также был выполнен план по мобилизации в республике Тыва. По словам главы региона Владислава Ховалыга, было призвано около 700 человек.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт, позже рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
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