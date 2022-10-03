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Уволенного военкома Хабаровского края перевели на должность в Магадан

Ведомости

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сегодня сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил новую должность в Магаданской области, об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

По словам представителя Восточного военного округа, и. о. военного комиссара Хабаровского края будет полковник Вячеслав Макаров, который до этого возглавлял штаб мотострелкового соединения в Хабаровском крае.

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Ранее сегодня Дегтярев сообщил об отстранении военного комиссара региона Лайко от должности. С чем именно связано его отстранение, губернатор не уточнял. 

Ранее, 27 сентября, в отставку ушел военный комиссар Магаданской области из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации. Что именно это были за ошибки, не уточняется. По словам омбудсмена Магаданской области Олега Михайлюка, поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт, позже рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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