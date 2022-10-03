Уволенного военкома Хабаровского края перевели на должность в Магадан

Ранее, 27 сентября, в отставку ушел военный комиссар Магаданской области из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации. Что именно это были за ошибки, не уточняется. По словам омбудсмена Магаданской области Олега Михайлюка, поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.