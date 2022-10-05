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Politico: в Евросоюзе согласовали новые санкции против России

Ведомости

Представители стран — членов Евросоюза (ЕС) согласовали восьмой пакет санкций против России, в том числе ценовой потолок на российскую нефть. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, утвердить ограничительные меры окончательно планируется 5 октября. Проект нового пакета включает в себя правовую основу для установления ограничения стоимости нефти и нефтепродуктов из России. Однако пока что страны не назвали предельную цену, нет решения и о диапазоне цен будущего ограничения.

Ранее Politico отмечало, что введение новых санкций против России задерживается в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции. Так как их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти, страны были серьезно обеспокоены ограничениями. Как пишет газета, в проекте санкционного пакета предусмотрено несколько уступок для них.

В частности, Еврокомиссия планирует следить за исполнением санкций и не допускать уклонения от них. Если она выявит значительный ущерб для бизнеса Мальты, Кипра и Греции из-за обхода ограничений, то будут предложены меры для минимизации негативных последствий.

Кроме того, новые санкции могут затронуть российскую сталелитейную, а также оборонную промышленность, чтобы лишить Россию «ключевых военных технологий». По данным Politico, планируется ввести персональные санкции против тех, кто «помогает президенту РФ Владимиру Путину в военной сфере».

Ранее издание отмечало, что против новых санкций ЕС в отношении России в сфере энергетики выступает Венгрия. После прошедшего заседания представителей стран ЕС глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) рассказал, что ценовой потолок не будет распространяться на трубопроводные поставки нефти из России.

Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.

В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных