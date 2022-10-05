Politico: в Евросоюзе согласовали новые санкции против России
Представители стран — членов Евросоюза (ЕС) согласовали восьмой пакет санкций против России, в том числе ценовой потолок на российскую нефть. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, утвердить ограничительные меры окончательно планируется 5 октября. Проект нового пакета включает в себя правовую основу для установления ограничения стоимости нефти и нефтепродуктов из России. Однако пока что страны не назвали предельную цену, нет решения и о диапазоне цен будущего ограничения.
Ранее Politico отмечало, что введение новых санкций против России задерживается в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции. Так как их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти, страны были серьезно обеспокоены ограничениями. Как пишет газета, в проекте санкционного пакета предусмотрено несколько уступок для них.
В частности, Еврокомиссия планирует следить за исполнением санкций и не допускать уклонения от них. Если она выявит значительный ущерб для бизнеса Мальты, Кипра и Греции из-за обхода ограничений, то будут предложены меры для минимизации негативных последствий.
Кроме того, новые санкции могут затронуть российскую сталелитейную, а также оборонную промышленность, чтобы лишить Россию «ключевых военных технологий». По данным Politico, планируется ввести персональные санкции против тех, кто «помогает президенту РФ Владимиру Путину в военной сфере».
Ранее издание отмечало, что против новых санкций ЕС в отношении России в сфере энергетики выступает Венгрия. После прошедшего заседания представителей стран ЕС глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) рассказал, что ценовой потолок не будет распространяться на трубопроводные поставки нефти из России.
Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.
В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».
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