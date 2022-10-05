Politico: в Евросоюзе согласовали новые санкции против России

Ранее Politico отмечало, что введение новых санкций против России задерживается в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции. Так как их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти, страны были серьезно обеспокоены ограничениями. Как пишет газета, в проекте санкционного пакета предусмотрено несколько уступок для них.