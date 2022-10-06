Матвиенко: решение о создании федерального округа из новых субъектов еще не принято
Пока что решение о создании федерального округа из четырех субъектов, принятых в состав России, не принято. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы с правительством участвуем в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами», — рассказала Матвиенко (цитата по «Интерфакс»).
Она отметила, что решение о создании федерального округа лежит на президенте и правительстве России. Председатель Совфеда подчеркнула, что это может и быть и «другой формат» взаимодействия. Матвиенко также призвала «не забегать вперед», заявив, что интеграции новых субъектов не произойдет моментально. По ее словам, будет переходный период, а также понадобится восстановить разрушенную инфраструктуру на этих территориях.
Ранее «Ведомости» писали, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Ожидалось, что возглавит его экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а в состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил. Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявлял, что создание нового федерального округа из четырех новых регионов все же обсуждается.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Накануне Путин подписал федеральные законы о принятии четырех регионов в состав РФ.
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