Матвиенко: решение о создании федерального округа из новых субъектов еще не принято

Она отметила, что решение о создании федерального округа лежит на президенте и правительстве России. Председатель Совфеда подчеркнула, что это может и быть и «другой формат» взаимодействия. Матвиенко также призвала «не забегать вперед», заявив, что интеграции новых субъектов не произойдет моментально. По ее словам, будет переходный период, а также понадобится восстановить разрушенную инфраструктуру на этих территориях.