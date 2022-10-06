В минобороны Израиля призвали готовиться к обострению на границе с Ливаном

Спор о морской границе между Ливаном и Израилем идет уже больше десяти лет. Речь об участке шельфа площадью 856 кв. км, который каждая из стран считает частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. В урегулировании спора участвуют США. На прошлой неделе глава ливанского парламента Набих Берри также отметил, что Ливан устраивает проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем.