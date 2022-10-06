Газета
Политика

В минобороны Израиля призвали готовиться к обострению на границе с Ливаном

Ведомости

В минобороны Израиля дали военным указание готовиться к любым сценариям на границе с Ливаном из-за роста напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр обороны страны Бени Ганц допустил проведение как оборонительных, так и наступательных операций из-за возможного обострения ситуации на границе с Ливаном.

«В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность», — говорится в сообщении. 

В ведомстве рассказали, что министр обороны принял такое решение на совещании по оценке ситуации с начальником генштаба армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления. 

2 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что израильская сторона получила предложение от Ливана по определению морской границы между странами. По его словам, в целом условия Израиль устраивают. Вместе с тем Лапид подчеркнул, что страны продолжают обсуждение, к окончательному соглашению стороны еще не пришли. 

Спор о морской границе между Ливаном и Израилем идет уже больше десяти лет. Речь об участке шельфа площадью 856 кв. км, который каждая из стран считает частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. В урегулировании спора участвуют США. На прошлой неделе глава ливанского парламента Набих Берри также отметил, что Ливан устраивает проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: «Новатэк» выйдет из проектов на шельфе Ливана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных