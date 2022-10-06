В минобороны Израиля призвали готовиться к обострению на границе с Ливаном
В минобороны Израиля дали военным указание готовиться к любым сценариям на границе с Ливаном из-за роста напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министр обороны страны Бени Ганц допустил проведение как оборонительных, так и наступательных операций из-за возможного обострения ситуации на границе с Ливаном.
«В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что министр обороны принял такое решение на совещании по оценке ситуации с начальником генштаба армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления.
2 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что израильская сторона получила предложение от Ливана по определению морской границы между странами. По его словам, в целом условия Израиль устраивают. Вместе с тем Лапид подчеркнул, что страны продолжают обсуждение, к окончательному соглашению стороны еще не пришли.
Спор о морской границе между Ливаном и Израилем идет уже больше десяти лет. Речь об участке шельфа площадью 856 кв. км, который каждая из стран считает частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. В урегулировании спора участвуют США. На прошлой неделе глава ливанского парламента Набих Берри также отметил, что Ливан устраивает проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем.
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