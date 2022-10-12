Ушаков не исключил переговоры Путина и Зеленского в будущем

В то же время российские власти неоднократно обвиняли Запад в срыве переговоров между РФ и Украиной и затягивании конфликта путем поставок оружия. По словам Лаврова, на решения киевских властей повлияли США и Великобритания. В то же время он допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Лавров отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона».