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Ушаков не исключил переговоры Путина и Зеленского в будущем

Ведомости

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключаются российской стороной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры о ситуации вокруг Украины в Турции с учетом отказа Киева от переговоров с Путиным.

«Все это только в турецкой прессе, обсуждаются разные форматы. Понятно, что переговоры предлагают провести на территории Турции, в Стамбуле или Анкаре. Что же касается заявлений Зеленского [о том, что он не будет вести переговоры с Путиным], могу сказать — «никогда не говори никогда», — отметил Ушаков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина с турецким лидером Рейджепом Тайипом Эрдоганом состоится 13 октября. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины.

30 сентября Путин призвал Киев прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным, хотя об отказе от переговоров с Россией украинская сторона заявляла и раньше. 

В то же время российские власти неоднократно обвиняли Запад в срыве переговоров между РФ и Украиной и затягивании конфликта путем поставок оружия. По словам Лаврова, на решения киевских властей повлияли США и Великобритания. В то же время он допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Лавров отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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