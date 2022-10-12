Ушаков не исключил переговоры Путина и Зеленского в будущем
Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключаются российской стороной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры о ситуации вокруг Украины в Турции с учетом отказа Киева от переговоров с Путиным.
«Все это только в турецкой прессе, обсуждаются разные форматы. Понятно, что переговоры предлагают провести на территории Турции, в Стамбуле или Анкаре. Что же касается заявлений Зеленского [о том, что он не будет вести переговоры с Путиным], могу сказать — «никогда не говори никогда», — отметил Ушаков.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина с турецким лидером Рейджепом Тайипом Эрдоганом состоится 13 октября. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины.
30 сентября Путин призвал Киев прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным, хотя об отказе от переговоров с Россией украинская сторона заявляла и раньше.
В то же время российские власти неоднократно обвиняли Запад в срыве переговоров между РФ и Украиной и затягивании конфликта путем поставок оружия. По словам Лаврова, на решения киевских властей повлияли США и Великобритания. В то же время он допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Лавров отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона».
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