Песков заявил об отсутствии инициатив о переговорах Путина и Байдена

Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США. Президент США также утверждал, что будет открыт для разговора, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.