Песков заявил об отсутствии инициатив о переговорах Путина и Байдена
Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече американского президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив по организации двухсторонних контактов на высшем уровне не было», — отметил представитель Кремля.
Песков также отказался назвать возможные темы переговоров. «Рассуждать о гипотетических переговорах можно до бесконечности. Давайте оставим политологам этот хлеб», — заключил он.
Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США. Президент США также утверждал, что будет открыт для разговора, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
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