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Песков заявил об отсутствии инициатив о переговорах Путина и Байдена

Ведомости

Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече американского президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив по организации двухсторонних контактов на высшем уровне не было», — отметил представитель Кремля.

Песков также отказался назвать возможные темы переговоров. «Рассуждать о гипотетических переговорах можно до бесконечности. Давайте оставим политологам этот хлеб», — заключил он.

Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США. Президент США также утверждал, что будет открыт для разговора, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных