В офисе Зеленского сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры попали под удары в Киевской области, об этом сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
«Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры», — сказано в сообщении. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.
В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
Накануне, 12 октября, министр энергетики Украины сообщил о том, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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