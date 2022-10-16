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Володин: Госдума рассмотрит обращения по мобилизации в приоритетном порядке

Ведомости

Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

Володин напомнил, что объявленная президентом России частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. По его словам, важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами главы государства и нормативными актами.

«Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей», — написал спикер Госдумы. 

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Володин призвал россиян оставлять обращения в комментариях к публикации, по его словам, в приоритетном порядке их будет рассматривать приемная Госдумы. Он пообещал, что «мимо проблем никто проходить не будет».

О том, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель, президент России Владимир Путин заявил 14 октября на пресс-конференции в Астане. По его словам, уже мобилизовано 222 000 человек из запланированных 300 000. 

После 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, от граждан России стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. 25 сентября Володин также призвал исправлять ошибки, которые возникают при проведении частичной мобилизации. Он говорил, что россиянам следует сообщать о нарушениях норм указов и законов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил 12 октября, что следует модернизировать мобилизационную систему в России. Он указал, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев.

Краснов рассказал, что делать, если мобилизуют ошибочно. В случае получения повестки он рекомендовал обращаться в военкоматы с актуальными данными о себе – семейном положении, образовании, состоянии здоровья, при этом имея документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации. Кроме того, в комиссиях по мобилизации есть прокуроры, как и на пунктах сбора и в воинских частях, они проверяют соответствие военно-учетных специальностей и дают разъяснения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных