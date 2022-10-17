«Газпром» приостановит подачу газа в Армению из-за ремонтных работ
Поставки природного газа из России в Армению приостановят 18-19 октября из-за плановых ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», сообщается на сайте «Газпром Армения».
«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье» с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению», – говорится в сообщении.
В эти два дня газоснабжение населения будет осуществляться из накопленных запасов.
ЗАО «Газпром Армения» – 100% «дочка» «Газпрома» и один из крупнейших работодателей Армении. Протяженность газопровода «Северный Кавказ-Закавказье составляет чуть более 600 км, а мощность – 1,8 млрд куб. м в год.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.