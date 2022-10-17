«Газпром» приостановит подачу газа в Армению из-за ремонтных работ

ЗАО «Газпром Армения» – 100% «дочка» «Газпрома» и один из крупнейших работодателей Армении. Протяженность газопровода «Северный Кавказ-Закавказье составляет чуть более 600 км, а мощность – 1,8 млрд куб. м в год.