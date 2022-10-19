В СПЧ заявили, что участие осужденных в боевых действиях соответствует «духу Конституции»
Законопроект об участии осужденных в боевых действиях не противоречит российскому законодательству, поскольку, согласно Конституции РФ, каждый россиянин имеет право на защиту своей Родины. Такое заявление сделал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с ТАСС.
«Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — сказал Фадеев.
При этом глава СПЧ отметил, что необходимо урегулировать ряд юридических деталей. Он добавил, что нужно найти способ участия в боевых действиях для тех, кто хочет «взять в руки оружие и пойти защищать [страну]».
13 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила, что сенаторы разработали законопроект, согласно которому осужденные военнослужащие и гражданские лица смогут участвовать в спецоперации. По ее словам, «если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга», то суд может освободить его от наказания или оставшейся части, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть на более мягкий вид.
Ковитиди пояснила, что закон будет касаться только тех, кто совершил преступления «небольшой и средней тяжести», однако он не распространится на тех, кто был осужден за участие в массовых беспорядках, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против России. Как рассказала сенатор «Ведомостям», в настоящее время законопроект ждет заключений администрации президента РФ, правительства и других структур.
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