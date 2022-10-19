В СПЧ заявили, что участие осужденных в боевых действиях соответствует «духу Конституции»

Ковитиди пояснила, что закон будет касаться только тех, кто совершил преступления «небольшой и средней тяжести», однако он не распространится на тех, кто был осужден за участие в массовых беспорядках, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против России. Как рассказала сенатор «Ведомостям», в настоящее время законопроект ждет заключений администрации президента РФ, правительства и других структур.