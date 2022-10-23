Зеленский призвал страны Запада нанести удар по Кремлю
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада нанести удар по Кремлю, если Россия атакует офис президента в Киеве. Об этом украинский лидер заявил в интервью с канадскими CTV News и CBC Television.
«Если месседж звучит так, что если будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.
Президент также опроверг причастность Украины к недавнему взрыву на Крымском мосту, который в ответ вызвал серию массированных ударов российских войск.
Ранее Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии.
Помимо этого МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Накануне, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.