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Зеленский призвал страны Запада нанести удар по Кремлю

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада нанести удар по Кремлю, если Россия атакует офис президента в Киеве. Об этом украинский лидер заявил в интервью с канадскими CTV News и CBC Television.

«Если месседж звучит так, что если будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

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Президент также опроверг причастность Украины к недавнему взрыву на Крымском мосту, который в ответ вызвал серию массированных ударов российских войск.

Ранее Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии.

Помимо этого МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Накануне, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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