Зеленский призвал страны Запада нанести удар по Кремлю

«Если месседж звучит так, что если будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.