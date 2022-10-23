Саркози усомнился в компетентности ЕК в вопросах закупки оружия

По словам бывшего президента Франции, европейцы сейчас слышат лишь о потраченных на вооружения «миллиардах евро». Он отметил, что осудить действия российского президента было необходимо, как и проявить солидарность с Украиной, однако «хладнокровие, чтобы избежать эскалации и восстановить мир с русскими, требует от нас такого же волюнтаризма».