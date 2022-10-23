Саркози усомнился в компетентности ЕК в вопросах закупки оружия
Европейская комиссия является административным органом, непонятно, по какой статье европейских договоров ее председатель Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений, заявил в интервью Le Journal du Dimanche экс-президент Франции Николя Саркози.
«Европейская комиссия является прежде всего административным органом. Более того, я так и не понял, по какой статье европейских договоров госпожа фон дер Ляйен может обосновать свою компетентность в вопросах закупок оружия и внешней политики», — сказал Саркози.
По словам бывшего президента Франции, европейцы сейчас слышат лишь о потраченных на вооружения «миллиардах евро». Он отметил, что осудить действия российского президента было необходимо, как и проявить солидарность с Украиной, однако «хладнокровие, чтобы избежать эскалации и восстановить мир с русскими, требует от нас такого же волюнтаризма».
Саркози также поддержал решение президента Эммануэля Макрона о продолжении переговоров с Путиным. Отказ от диалога с российским лидером, пока тот находится у власти, равносилен требованию смены режима в Москве, считает он.
«Я считаю это опасным прыжком в неизвестность, хотя понятно, что украинскому президенту сложно разговаривать с Путиным», — сказал экс-президент Франции.
Он отметил, что Европа и Россия «обречены на сохранение отношений мира и добрососедства», а Франция в этом кризисе должна взять инициативу на себя.