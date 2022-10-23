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Саркози усомнился в компетентности ЕК в вопросах закупки оружия

Ведомости

Европейская комиссия является административным органом, непонятно, по какой статье европейских договоров ее председатель Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений, заявил в интервью Le Journal du Dimanche экс-президент Франции Николя Саркози.

«Европейская комиссия является прежде всего административным органом. Более того, я так и не понял, по какой статье европейских договоров госпожа фон дер Ляйен может обосновать свою компетентность в вопросах закупок оружия и внешней политики», — сказал Саркози.

По словам бывшего президента Франции, европейцы сейчас слышат лишь о потраченных на вооружения «миллиардах евро». Он отметил, что осудить действия российского президента было необходимо, как и проявить солидарность с Украиной, однако «хладнокровие, чтобы избежать эскалации и восстановить мир с русскими, требует от нас такого же волюнтаризма».

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Саркози также поддержал решение президента Эммануэля Макрона о продолжении переговоров с Путиным. Отказ от диалога с российским лидером, пока тот находится у власти, равносилен требованию смены режима в Москве, считает он.

«Я считаю это опасным прыжком в неизвестность, хотя понятно, что украинскому президенту сложно разговаривать с Путиным», — сказал экс-президент Франции.

Он отметил, что Европа и Россия «обречены на сохранение отношений мира и добрососедства», а Франция в этом кризисе должна взять инициативу на себя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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