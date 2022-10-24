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Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

Ведомости

Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу, командующему Черноморским флотом Федору Ушакову эвакуировали из Херсона. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. 

«Теперь спасают уже не только людей. По имеющейся у меня информации, вывозят из Херсона даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, сегодня вывезены памятники Ушакову, Суворову», — рассказал Рогов в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что монументы решили эвакуировать из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, чтобы объекты не получили повреждения.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснил необходимость эвакуации тем, что регион постоянно подвергается обстрелам украинской армии.

18 октября Сальдо сообщил, что жителей правобережной части региона перевезут на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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