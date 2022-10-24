Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

«Теперь спасают уже не только людей. По имеющейся у меня информации, вывозят из Херсона даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, сегодня вывезены памятники Ушакову, Суворову», — рассказал Рогов в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).